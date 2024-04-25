Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Derin Atakan, kadınlar "formula kite" sınıfında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen "Last Chance Regatta" yarışlarında kadınlar "formula kite" kategorisinde mücadele eden Derin Atakan, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Doğuş'un bir diğer milli yelkencisi Merve Vatan da dün olimpiyat kotası elde etmişti.

Bakan Bak, Paris 2024'e kota alan milli yelkenci Derin Atakan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında formula kite kadınlar kategorisinde, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkencimiz Derin Atakan'ı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, olimpiyatlara kota aldı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nün milli sporcularından Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, "nacra 17" sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında "nacra 17" sınıfında mücadele eden milli yelkencilerden Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.

Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 6'ya yükseldi.