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Üstünlüğümüzü kırmak zor

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğünü kırmak oldukça zor

Üstünlüğümüzü kırmak zor

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğünü kırmak oldukça zor

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:41
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Üstünlüğümüzü kırmak zor

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile kendi evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonu basın toplantısında skoru ve oyunu değerlendirdi. 

Galatasaray maçının zor geçtiğine değinen Yanal, "Bu maçlar bizim için forma ve arma maçıdır. Arma ve forma mücadelesinde her isteyen takımın buradan puan alması zordur. Bir kez daha bugün bunu ortaya koyduk. Belki de Galatasaray'ın yakalayacağı avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik. Oyuncularım bugün arma ve forma maçını başarıyla tamamladı" diye konuştu. 

"FUTBOL HATALAR OYUNUDUR"

Teknik direktör Yanal, mücadelenin hakemi için de, "Futbol hatalar oyunudur. Hakemler de hata yapıyor. Canımızın yandığı ve üzüldüğümüz maçlar da var. Bu hatalar ve problemler yüzünden federasyon büyük bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bunun bedelini ödeyenlerin başında biz geldik. Doğru yönetim için tespit yaptık. Umarım en kısa sürede hakemlerimiz toparlanır" şeklinde konuştu. 

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ VE GALİBİYETİ İSTERİZ"

Yanal, hakemin vermiş olduğu kararlarla ilgili, "Biz hakemlerin yönetilmesinden şikayetçiydik. Televizyona bakıp karar vermek kolay. VAR'a gidilen koşullar açık ve net. VAR'ı çok iyi anlamak lazım. VAR'a her pozisyonda gidilmez. Bugün biz de birçok pozisyonu burada tartışabiliriz. Bugünkü maçta oyuncumuzun atıldığı pozisyonda hakem doğru karar verdi. Mehmet Topal'ın sarı kart gördüğü pozisyonda, Mehmet adama dokunmadığını söylüyor. O zaman Mehmet Topal'ın oyundan atılması gerektiğini konuşamayız. Eljif Elmas'ın hareketine faul verilen pozisyonda faul yok. Berabere kaldığımız için mutlu olduğumuzu kimse sanmasın. Biz Fenerbahçe'yiz ve galibiyeti isteriz" dedi. 

"FENERBAHÇE'NİN BURADAKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KIRMAK OLDUKÇA ZOR

Kendi evinde 20 yıldır Galatasaray'a mağlup olmayan Fenerbahçe'nin serisi için de Yanal, "Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'de derbiye büyüklük katan takımlar. Rekabetin sıralamadaki yeri yok, derbi olunca şartlar ve koşullar çok farklı. Derbinin kalitesini herkese yaşatmak bizim büyük bir arzumuzdu. Fenerbahçe'nin bayramıdır bu maçlar, özel maçlardır. Onlar için de geçerli. Biz bunun duygusuyla sahada tutunmaya, koşmaya çalıştık. Galip gelemedik, çok üzgünüz. Galip gelsek daha farklı duygulara sahip olacaktık. Geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğünü kırmak oldukça zor" açıklamasını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalFenerbahçe
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