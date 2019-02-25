Trabzonspor’da hedef; yarı final

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Ümraniyespor karşısında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, rövanş mücadelesinde yarın İstanbul’da rakibine konuk olacak. Bu sezon kupayı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ümraniyespor engelini de aşarak adını yarı finale yazdırmayı ve kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

KARAMAN’IN LİG’DEKİ 11’İNİ KORUMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ile Ibanez bu maçın kadrosunda yer almıyor. Kupaya önem veren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın Ümraniyespor karşısına ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Göztepe maçındaki 11 ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Ibanez.

CEZALI: Yok