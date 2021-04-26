Trabzonspor’da Edgar Ie 2 hafta yok

TRABZON - Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.



Süper Lig’in 38’inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie’nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.