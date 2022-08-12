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Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu

12 Ağustos 2022 Cuma 15:04
Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu

TRABZON - Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Levante’den transfer edilen Enis Bardhi ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak İspanyol ekibine 3 yılda 3 taksit halinde toplam 3 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecek. 

1 YIL OPSİYONLU TOPLAM 4 YIL 

3+1 yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya ise 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 futbol sezonu için de 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerine de hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enis BardhiTransferTrabzonspor
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