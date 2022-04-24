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Trabzon’da galibiyet coşkusu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı. 

24 Nisan 2022 Pazar 01:54
Trabzon’da galibiyet coşkusu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 34’üncü haftasında lider Trabzonspor, bu akşam deplasman oynadığı Adana Demirspor karşısında 3-1 galip geldi. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan bordo mavili takımın taraftarları, Adana Demirspor galibiyetini kutladı. Kent meydanında toplanan coşkulu taraftarlar, meşale yakarak şarkılar söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin meydan parkına kurduğu platform etrafında toplanan taraftarlar Sinan Yılmaz’ın şarkılarıyla coştu. Alanda yer bulamayan bazı taraftarlar, Atatürk Alanı’nda bulunan ağaçlara ve kamelyalara tırmanarak kutlamaları izledi. Taraftarların doldurduğu caddelerde araçlar konvoy oluşturdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalibiyetCoşkuKutlama
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