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Tolunay Kafkas: İskoçya'ya kazanmaya gidiyoruz

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20 Mart 2022 Pazar 17:45
Tolunay Kafkas: İskoçya'ya kazanmaya gidiyoruz

İSTANBUL (DHA)

Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas ve futbolcu Oğuz Aydın, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk hedeflerinin A Milli Takım'a oyuncu vermek olduğunu belirten Kafkas, "İskoçya ile oynayacağız bizim için öncelikli olan A Milli takıma oyuncu vermek. Bir çok oyuncu verdik. Türk futbolunun içinde bulunduğu genç oyuncu gelişimi ile ilgili sıkıntılar milli takımlara da yansıyor. Yunus'u milli takıma verdik, sakatlanmasa Eren de gidecekti. İskoçya'ya da kazanmaya gidiyoruz. Kazanabileceğimiz bir maç oynayacağız" diye konuştu. 

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR" 

Oyuncuların kulüplerinde gelişimlerini tamamlaması gerektiğini kaydeden Kafkas, "Bizim de burada ufak tefek katkı sunmamız lazım. Sıkıntılar fırsata çevirmemiz lazım. Artık üretmenin, genç oyunculara yatırım yapmanın zamanı. Bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.  

OĞUZ AYDIN: PUAN DURUMUMUZ ÜZÜCÜ OLABİLİR AMA ŞANSIMIZ VAR 

Aytemiz Alanyaspor'un ümit milli futbolcusu Oğuz Aydın ise "Hiçbir şey bitmiş değil. Buradaki puan durumumuz üzücü olabilir ama şansımız var. En iyi şekilde hazırlanıp iyi bir maç oynamak istiyoruz" dedi.

Ümit Milli Takım'da kalıcı olma istediğini sözlerine ekleyen Oğuz Aydın, ilerleyen süreçte A Milli Takım'da görev almak istediğini dile getirdi.

Oğuz Aydın, Aytemiz Alanyaspor'un ligdeki durumu ile ilgili olarak ise "Takım performansımız iyi ligde de iyi durumdayız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tolunay KafkasÜmit Milli Futbol TakımıIskoçya
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