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TEF Yıldızlar Federasyon Kupası sona erdi

TEF Yıldızlar Federasyon Kupası sona erdi

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
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TEF Yıldızlar Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Yıldızlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. 

TEF tarafından Kocaeli'nde 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar U17 Epe- Flöre- Kılıç ve Gençler Flöre kategorilerinden oluşan Federasyon Kupası'nda 331 spocu madalya mücadelesi verdi. Keyifli karşılaşmalara sahne olan yılın ilk Federasyon Kupası, başarılı sporcuların kupalarını almasıyla sona erdi. 

Müsabakalar sonucunda; Yıldız Erkek Flöre dalında Neşet Seçer ve Yıldız Kızlar Flöre dalında yarışan Almıla Birçe Durukan birincilik kupasının sahibi oldu. Yıldız Kızlar Kılıç dalında yarışan Beliz Soyak ve Yıldız Erkek Kılıç Emirhan Çiftçi birinci olurken, Genç Kızlar Flöre dalında Alisa İsbir ve Genç Erkekler Flöre dalında Poyraz Tuncer ilk sırada yer aldı. Turnuvanın son iki gününde Yıldız Kızlar Epe dalında Aleyna Kılbaş ve Yıldız Erkek Epe branşında Ahmet Taha Uysal birincilik kupasının sahibi oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEFYıldızlarEksrim
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