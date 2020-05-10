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TBF, sezonla ilgili kararını yarın veriyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını yarın açıklayacak. Yönetim kurulu yarın toplanarak ligin geleceği için karar alacak.

10 Mayıs 2020 Pazar 18:05
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TBF, sezonla ilgili kararını yarın veriyor
Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TbfBasketbolLigTürkiye Basketbol FederasyonuKoronavirüs
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