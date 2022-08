Sultanların hedefi: Binicilikte 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye’ye getirmek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’de binicilikle alakalı önemli projeler gerçekleştireceklerini belirten iş adamı İstanbul Yılmaz, “Alanımız binicilik çünkü burada Türkiye’de maalesef Ata sporumuz olduğu halde, çok geride kaldığımızı gördük, bunun da araştırmasını yaptık, Türkiye binicilik federasyonu tarafından 1 yıldız ve 2 yıldızlı engel atlama turnuvaları organize edildiğini biliyoruz. Fakat binicilikte çağ atlamamız gerektiğini düşünerek bu projeyi ülkemize getirmek için çalışmalara başladık. Türkiye’de 1 ve 2 yıldızlı turnuvalar düzenleniyor hali hazırda. 3 yıldızlı da tarihte bir kez oldu, fakat 5 yıldızlı turnuva Türk tarihinde hiç olmadı. Bu beş yıldızlı turnuvayı Türkiye’ye kazandırmak büyük amacımız inşallah bu sene Türkiye’ye kazandıracağız. Bu çok prestijli bir yarışma olduğu için, çok detaylı ve kapsamlı bir proje yani bir, iki, üç yıldızla kıyaslanmayacak kadar büyük. Kalitesi, biniciler ve tabi ki ödül çok yüksek, ayrıca burada yarışan biniciler çok farklı. Dünyanın en iyi binicileri, en iyi atları, dünyanın en gözde şehirlerinde oluyor bu turnuva” dedi.

“BAKANLARIMIZDAN ONAY ALDIK”

Projenin Türkiye’de gerçekleşmesi için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de anlatan iş Adamı İstanbul Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Gençlik veSpor Bakanımız ve Kültür Turizm bakanımızla görüştük, onayını aldık. Projeyi tam olarak ekim ayında düzenlemeyi düşünüyoruz. Ama hazırda şu an İstanbul Sultans takımımız 5 yıldızlı engel atlamada mart ayında başladı, yarışmaya takım ve bireysel bir mücadele olduğu için Katar da başladık. Şu an New York’ta finallere kadar devam etmektedir. Çok iyi de başarılar elde ediyorlar, bundan dolayı da çok mutluyuz gururluyuz. Daha dün takım mücadelesinde İstanbul Sultans birinci sırada yer aldı ve bireyselde ise Demir Demirsoy birincilik kazandı.”

Yılmaz açıklamasının devamında, “Beş yıldızlı engel atlama binicilikte en üst tabaka yani bunun üstü yok. Bunun da etkisi çok, lider isimler yarışıyor ‘Jennifer Gates’ Bill Gates kızı, ‘Sofia Abramovich ‘gibi bu tür isimlerle yapılan bir proje. Ülkemize tanıtım amaçlı, prestij amaçlı çok şey katacağını düşünüyoruz. Bunun için de sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu projeye desteklerini bekliyoruz. Biliyoruz ki sayın Cumhurbaşkanımız da bu tür dünya organizasyonlarında vizyonlu bir bakış açısıyla desteklerini esirgemeyecektir” dedi

AYOSOFYA ‘DA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Projenin uluslararası platformda ses getirmesi için büyük bir çalışma içinde olduklarını belirten Yılmaz, “Şu an lokasyon olarak ilk defa olacağı için nokta atışı yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu turnuvada görsellik çok önemli, Paris’te Eiffel kulelerinin altında yapılıyor, biz de İstanbul’da Ayasofya’da yapmayı düşünüyoruz ya da Yenikapı gibi bir planımız var. Ülkemizde en iyisini en güzel şekilde yapacağız” şeklinde konuştu