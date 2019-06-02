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Soldado'dan Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe'de  sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, Sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

Soldado'dan Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe'de  sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, Sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

02 Haziran 2019 Pazar 16:02
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Soldado'dan Fenerbahçe'ye veda

İSTANBUL / DHA

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Soldado, şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişini tamda olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşılaştınız, en iyisini yapabilmek için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ayrı ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SaldadoFenerbahçeönce Vatan
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