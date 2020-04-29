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Samsunsporlu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen, kariyer hayatındaki ilk şampiyonluğunu Samsunspor’da yaşamak istediğini söyledi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:55
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Samsunsporlu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor

SAMSUN - Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarını evde ve tesislerde tek başına sürdürdüğünü belirten Yılport Samsunspor’un defans oyuncusu Erkam Reşmen, “Evde veya tesislerde idman yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımızın verdiği programlar doğrultusunda çalışıyoruz. Evden dışarı çıkmaya da korkuyoruz. Hastalık bize bulaşmadı. Evde kaldığım sürece kızımla oynamaya çalışıyorum. Vaktimin büyük bölümünü ona ayırıyorum. İnşallah en kısa sürede normal hayatımıza döneriz” dedi.

İlk şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın olduğunu ifade eden Reşmen, “4 Mayıs’ta inşallah Nuri Asan Tesisleri’nde idmanlarımıza başlıyoruz. Tahminen Haziran ayının ortasında da ligler başlar diye düşünüyorum. Kalan 6 maçımızı da çıkıp kazanmak istiyoruz. Zaten takım arkadaşlarım da liglerin bir an önce başlamasını istiyor. Birbirimizi çok özledik. Kalan maçlarımızı da kazanıp bir an önce o kupayı kaldırmak istiyoruz. İlk defa şampiyonluk yaşamaya çok yakınım. Bir kez Play-Off finalinde kaybetmiştim. Geçen sene de çok istedik ama şampiyon olamadık. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz. 10 puan farkla lider durumdayız ve bunu asla bırakmayacağız. Çünkü bende ilk kez bir şampiyonluk yaşayacağım” diye konuştu.

25 Nisan hayallerini sadece ertelediklerini belirten Reşmen, “Bizim bir hayalimiz vardı. 25 Nisan’da Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacaktık. Bu hayalimizi iptal etmedik sadece erteledik. Tedbirler kapsamında belki kalan 6 maçımızı seyircisiz oynayabiliriz ama maçlarda taraftarlarımızın yanımızda olduğunu hissedeceğiz. Bunun bilinciyle sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki büyük taraftarlarımızın eksikliğini hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılport SamsunsporSamsunsporlu Erkam Reşmenşampiyonluk
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