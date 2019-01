PFDK'dan flaş Akhisarspor kararı

İSTANBUL -

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçında kural hatası yaparak esame listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Kurul, Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren 0-3 hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi. Akigo, maçı 3-1 kaybetmişti. 2018-19 Süper Lig Statüsü'ne göre kulüplerin 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 11, 21 kişilik kadroda ise en fazla 12 yabancı futbolcuyu esame listesine alma hakkı bulunuyor. PFDK ayrıca aynı maçta kötü ve çirkin tezahüratta bulunan doğu maraton tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerini sonraki iç saha karşılaşmasında bloke etti.



Kurul ayrıca, Beşiktaş'a 190 bin TL, Trabzonspor'a 70 bin TL, Bursaspor'a 300 bin TL, Fenerbahçe'ye 65 bin TL para cezası verdi.



PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ÜST B, C, D, E, DOĞU ALT H, I, J, K ,L, DOĞU ÜST B, C, D, E, F, GÜNEY KALE ARKASI ALT I, J, K, L, GÜNEY KALE ARKASI ÜST AKTİFBANK B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi İBRAHİM HALUK ŞAHİN hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- BURSASPOR Kulübünün, 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123, 124, 125, 126 ve TOFAŞ KUZEY 108 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 126 ve 127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 104M ve 105M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- AKHİSARSPOR Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,



Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GİRESUNSPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 210, 211 ve 212 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- HATAYSPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, eşgüdüm toplantısına sadece 1 adet forma seti getirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü antrenörü ERTUNGA KUŞHAN'ın, 20.01.2019 oynanan TUZLASPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü YAŞAR DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BAK SPOR Kulübü sporcusu SONER GÖNÜL'ün, 19.01.2019 tarihinde oynanan BAK SPOR KULÜBÜ-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL ERTEKİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu GÖKHAN MERAL'in, ilkyardım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MEHMET SIDDIK İSTEMİ'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- GEBZESPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- OSMANİYESPOR FK'nın, 20.01.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ALTINORDU A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-BALIKESİRSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı takdiren 0-3 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve 3 PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,