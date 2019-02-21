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Para-taekwondocular Mısır'da zirvede

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı. 

Para-taekwondocular Mısır'da zirvede

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı. 

21 Şubat 2019 Perşembe 10:02
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Para-taekwondocular Mısır'da zirvede

Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen ve 28 ülkeden 108 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalyanın sahibi olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılım yolunda önemli puanlar elde etti. K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş madalyanın sahibi olurken aynı kiloda Ali Can Özcan bronz madalya kazandı. Bu sonuçların ardından Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken genel sıralamada 2'nci oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Para-Taekwondo Milli TakımıAfrika
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