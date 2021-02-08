Nilüfer Galatasaray’ı Deplasmanda Devirdi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı misli.com Sultanlar Ligi 27. hafta maçında en yakın takipçisi Galatasaray’ı zorlu geçen mücadelenin ardından deplasmanda 3-2 yendi. Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray İstanbul’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın da oyundan kopmadığı maçın ilk setini Nilüfer Belediyespor 25-23 kazandı. Her saniyesi büyük çekişmeye sahne olan ve uzatma sayılarına giden 2. seti, Galatasaray 28-26 aldı. Üçüncü sette ev sahibi ekip set boyunca etkili oldu ve bu seti 25-17 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette file önü üstünlüğünü set boyunca elinde tutan Nilüferli Voleybolcular bu seti 25-14 gibi farklı kazanarak setlerde 2-2‘lik eşitliği sağladı ve maçı uzatma setine taşıdı. Tie-break setinde saha değişimine 8-7 üstünlükle giren Nilüfer Belediyespor bu seti 15-9 kazanarak, maçtan galip ayrıldı. Böylece Nilüfer’in sultanları rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 5 yıl sonra yenmiş oldu.



Nilüfer Belediyespor’da Sarah Wilhete ürettiği 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, mavi yeşil beyazlılarda Ana Paula 20, Emily Maglio 15 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundular.

Nilüfer Belediyespor oynadığı 27 maçta 19. Galibiyetini elde ederek puanını 56’ya yükseltti.