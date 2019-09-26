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Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu

Kazakistan'ın Almati kentinde başlayan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya ile Dünya Şampiyonu unvanını alırken, Hanife Özcan 7'nci ve erkekler 55 kiloda Berat Bahadır 5'inci oldu

Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu

Kazakistan'ın Almati kentinde başlayan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya ile Dünya Şampiyonu unvanını alırken, Hanife Özcan 7'nci ve erkekler 55 kiloda Berat Bahadır 5'inci oldu

26 Eylül 2019 Perşembe 11:44
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Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu

ANKARA - Merve Azak, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Fransız Aya Louchene'yi ve çeyrek finalde Özbek Khalimajon Kurbonova'yı altın skorda ipponla yenerek yarı finalist oldu. Milli judocu bu turda Japon Ayuna Miyogi'yi waza-ari puanıyla yendi ve finalist oldu. Venezuelalı Maria Gimenez karşısında waza-ari puanıyla galip gelerek dünya şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Bu sıkletteki diğer milli judocular Hanife Özcan, bronz madalya öncesi Bulgar Anastasiia Balaban'a yenildi ve sıkletinde 7'nci oldu. Erkekler 55 kiloda Berat Bahadır, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Vincenzo Skenderi'ye yenildi ve 5'incilik elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut ilk maçında Azeri Sabina Aliyeva ile mücadele edecek. Erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ilk turu bay geçerken İkinci maç için rakibini bekleyecek. Talha Büyükeser ilk maçında İtalyan Michele Schiraldi ile karşılaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Merve Azak için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuzu kutluyorum. Uluslararası alanda elde edilen değerli başarılar bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, şampiyonada tatamiye çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Judocu Merve AzakDünya şampiyonuKazakistanAlmati
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