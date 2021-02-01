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Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı

Göksel Gümüşdağ: Başakşehir, Aykut Kocaman buluşmasının türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:00
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Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı

İSTANBUL- Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir’de daha önce prensip anlaşmasına varılan Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan Kocaman, Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BAŞAKŞEHİR, AYKUT KOCAMAN BULUŞMASININ TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM

Aykut Kocaman’ın Türkiye’nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, “Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa’daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman’ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim” diye konuştu

"ŞANSSIZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Aykut Kocaman’ın zor bir dönemde görevi devraldığına da değinen Gümüşdağ, “Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman’a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAykut Kocaman
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