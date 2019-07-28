Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLİN
6.9637
EURO
6.2683
İAÜ, Avrupa şampiyonu
İAÜ, Avrupa şampiyonu
Kübranur Esir’den bronz madalya
Kübranur Esir’den bronz madalya
Melisa Ercan finalde
Son Dakika
Melisa Ercan finalde
Badminton’da 4 madalya
Son Dakika
Badminton’da 4 madalya
Transfer beklentimiz sürüyor
Transfer beklentimiz sürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kübranur Esir’den bronz madalya

Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı

Kübranur Esir’den bronz madalya

Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı

28 Temmuz 2019 Pazar 12:27
4 Okunma
Kübranur Esir’den bronz madalya

ANKARA (DHA) 

Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayan Gençler Avrupa Kupası’nda kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Gençler Avrupa Kupası’nın ilk gününde tatamiye çıkan judoculardan Kübranur Esir, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. 40 ülkeden 174’ü kadın toplam 500 judocunun mücadele verdiği müsabakalarda Kübranur Esir ilk turu bay geçti. Çeyrek final maçında Litvanyalı rakibini altın skorda ipponla yenen Esir, yarı finalde Alman Samira Bouizgarne ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin normal süresi puansız tamamlandı. Altın skor bölümünde Alman rakibine yenilen Esir, bronz madalya karşılaşmasına kaldı. Brezilyalı rakibi Luiza Cruz’u waza-ari puanıyla yenen Kübranur Esir, üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kübranur EsirGençler Avrupa KupasıJudo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İAÜ, Avrupa şampiyonu
İAÜ, Avrupa şampiyonu
Melisa Ercan finalde
Melisa Ercan finalde
Badminton’da 4 madalya
Badminton’da 4 madalya
Transfer beklentimiz sürüyor
Transfer beklentimiz sürüyor
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Dilara Çevik, Avrupa şampiyonu
Dilara Çevik, Avrupa şampiyonu
Douglas, İstanbul'da
Douglas, İstanbul'da
Şampiyonluk istiyorum
Şampiyonluk istiyorum
Josef de Souza İstanbul'da
Josef de Souza İstanbul'da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans