Kayserispor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Andrea Bertolacci, Abdulkadir Parmak, Mert Çetin ve Arif Kocaman için imza töreni düzenlendi.



Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurlu üyeleri ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Gözbaşı, "2 senedir sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla söz ettirmek istiyoruz. Şuan ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmek istiyoruz. 'Düşme' kelimesini kullanmak kulüpte yasak. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu sene oturmuş bir kadro oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.



"KAYSERİSPOR'U FUTBOL ENDÜSTRİSİ İÇERİSİNDE KURUMSAL BİR KONUMA GETİRMEK İSYİYORUZ"



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamasının devamında, "Alt yapıdan gelişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Hem Doğan Alemdar'ı hem Emre Demir'i Avrupa kulüplerine gönderdik. Nurettin Korkmaz'ı da Portekiz'de bir kulübe gönderip gelişmesini istiyoruz. Yukatel Kayserispor'u futbol endüstrisi içerisinde kurumsal bir konuma getirmek ve kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Takımımız 5 maçtır yenilmiyor. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bugün aramıza katılan futbolcularımıza hoş geldiniz diyorum. Benim ve yönetimdeki arkadaşlarımız için zorlu bir dönem oldu. Transfer yasaklarıyla uğraşırken bu sporcu kardeşlerimizi buraya getirmek zorlu bir süreçti ama sonucu güzel oldu" ifadelerini kullandı.



BERTOLACCI: KENDİMİ SAHADA GÖSTERMEK İSTİYORUM



Kayserispor'un 2,5 senelik sözleşme imzaladığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başkanımıza ve Kayserispor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Az konuşmayı tercih ediyorum, kendimi sahada göstermek istiyorum" diye konuştu.



Sarı kırmızılı kulübün, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ise "Bu transferde başkanıma ve Hikmet hocama teşekkür ederim. Beni istediklerini hissettirdiler. 6 ay buradayım elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.



MERT ÇETİN: HEDEFLERİMDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM



Kayserispor'un İtalya takımı Hellas Verona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin ise "Ahmet Çalık'ı kaybettik, burada olamadım çok üzgünüm. Umarım dün gece yaşanan depremde can kaybı yoktur. Kayseri'deyim, buraya gelmemde büyük rolü olan Berna başkan ve Hikmet hocaya teşekkür ederim. Bana güvendiler, ben de elimden geleni vermek istiyorum. Motive şekilde buraya geldim. Hedeflerim var, hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. İtalya'da oynamadığım süreç oldu, farklı nedenler vardı. Şu an buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Basın mensupları olarak buradasınız ama benim sahada konuşmam gerekiyor. Milli takım hakkında da konuşmak istiyorum. Milli takım benim için çok değerli. 6 ay süreçte buradayım. Kendimi kanıtlayıp tekrar milli takıma dönmek istiyorum. İnşallah da takımca başarılı olup hedeflerimize birer birer ulaşırız" dedi.



Kayseri ekibinin Sakaryaspor'dan transfer ettiği ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Arif Kocaman ise, "Önceki kulübüm Sakaryaspor'a, bu günlere gelmemde emeği olan herkese, Berna başkan ve Hikmet hocaya güvendikleri için teşekkür ederim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.