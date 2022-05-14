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İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda, kadın voleybol takımı şampiyon oldu

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda finalde İtalya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:03
İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda, kadın voleybol takımı şampiyon oldu

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyatlarda da altın madalya kazanmayı başardı. Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda  İtalya İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı mağlup ederek altın madalya kazanan  Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı tek tek kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol TakımıBrezilyaVoleybolŞampiyon
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