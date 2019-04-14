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İM Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2

İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-2

İM Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2

İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-2

14 Nisan 2019 Pazar 18:46
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İM Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2

KAYSERİ (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta karşılaşmasında İstikbal Kayserispor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sol kanatta topu önünde bulan Varela'nın şutu yan ağlarda kaldı.

18'inci dakikada İstikbal Mobilya Kayserisporlu Chery'nin ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi.

29'uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Sadaev'in ceza alanı içine attığı pası zamanlama hatası yapan Kana Biyik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Pinto'nun şutu az farkla auta gitti.

43'üncü dakikada MKE Ankaragücü atağında Moulin'in pasına hareketlenen Kitsiou'nun şutunu kaleci Lung güçlükle kurtardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

61'inci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un kazandığı frikikte Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Altay güçlükle kurtardı.

64'üncü dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı korner atışına kafa vuruşu yapan Sedat Ağçay'ın kafa şutunu kaleci Lung kurtardı. Boşta kalan topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

77'nci dakikada Kravets'in pasına hareketlenen Deniz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Türüç ceza alanı içine orta yaptı. Ankaragücü defansı topu uzaklaştırdı.

77'nci dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Kitsiou'nun ceza alanına attığı pasa hareketlenen Boyd, kaleci Lung'dan önce topa müdahale ederek topu filelerle buluşturdu: 0-1.

90'ıncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla buluşan Chery'nin sert şutu az farkla auta gitti.

90+5'inci dakikada Boyd, Kayserispor ceza alanına doğru taç atışı kullanırken, Aydın Karabulut topla buluştu. Karabulut'un pasıda İlhan Parlak topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü, konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx) 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Levent (x), Kana Biyik (xx), Sapunaru (xx), Kucher (xx) (Dk. 63 Kravets xx) , Şamil (x) (Dk. 72 Mert x), Varela (xx) (Dk. 81 Bilal x), Chery (xx), Deniz (xx) , Hasan Hüseyin (xx), Umut (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay (xxx) - Kitsiou (xxx), Kulusic (xxx), Pazdan (xxx), Pinto (xxx), Sedat Ağçay (xx) (Dk. 71 Moke x), Djedje (xx), Sacko (xx), Moulin (xx) (Dk. 81 Aydın xx), Boyd (xx), Sadaev (xx) (Dk. 53 İlhan xx)

GOLLER: Dk. 77 Boyd, Dk. 90+5 İlhan (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Kitsiou (MKE Ankaragücü)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istikbal Mobilya KayserisporMKE Ankaragücü
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