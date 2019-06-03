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Genç haltercinin milli takım hayali

Antalya'da ailesinin boyunun kısa kalması endişesiyle halterci olmasını istemediği Furkan Çetin (19), sık sık ara verdiğ spora ailesini ikna edip yeniden başladı. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Furkan, "Hayalim, milli takım formasını uzun süre giyip, dünya şampiyonu olmak" dedi.

Genç haltercinin milli takım hayali

Antalya'da ailesinin boyunun kısa kalması endişesiyle halterci olmasını istemediği Furkan Çetin (19), sık sık ara verdiğ spora ailesini ikna edip yeniden başladı. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Furkan, "Hayalim, milli takım formasını uzun süre giyip, dünya şampiyonu olmak" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
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Genç haltercinin milli takım hayali

ANTALYA - Antalya'da oturan Furkan Çetin, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin düzenlediği bilek güreşi turnuvasında birincilik elde etti. Bilek güreşi sporuna ilgi duyan Furkan, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu'nun okulunu ziyaret etmesiyle ona özenerek, 5 yıl önce halter sporuna başladı. Furkan, ailesinin derslerini olumsuz etkileyeceği, boyunun kısa kalacağı düşüncesinden dolayı izin vermemesinden sık sık haltere ara vermek zorunda kaldı.

Geçen yıl ailesini ikna eden Furkan Çetin, yeniden halter sporuna başladı. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil gözetiminde her gün antrenman yapan Furkan Çetin, hırsıyla dikkati çekti. Gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanan Furkan Çetin, "Halteri çok seviyorum. Daha önce ailem boyum kısa kalır, derslerimi olumsuz etkiler düşüncesiyle halteri uzun süre yapmama izin vermedi. Ben onları ikna ederek yeniden başladım. Gelecek yıl şampiyonalara katılmak istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek. Hayalim, milli takım formasını uzun süre giyip, dünya şampiyonu olmak. İlerleyen yıllarda antrenör olup, halter sporunu öğretmek istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Furkan ÇetinHalterMilli TakımGenç Halterci
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