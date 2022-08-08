Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.789,58
ALTIN
1.029,77
DOLAR
17,97
STERLİN
21,78
EURO
18,33
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız

GALATASARAY’ın deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 01:54
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız

Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Gomis, “Antalya’ya gelmeden önce 3 puanı almayı kafamıza koymuştuk. Bu bizim için takım olarak önemliydi. Kollektif olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yeni bir başkanımız, yeni bir teknik direktörümüz var. Her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikayeye güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Benim doğum günümdü. Bu 3 puan ve gol hem bana hem taraftarlara armağan oldu” dedi.

Haris Seferoviç ile arasının nasıl olduğu sorusu üzerine çok iyi anlaştıklarını söyleyen Gomis, “Çok iyi birisi. Galatasaray’ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz. Bu nedenle bu sene daha iyi güçlü bir takım kurduk bu sene. Takımın içerisinde çok forvet olması rekabeti gerektiriyor. Ben bunun takım için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok daha fazla gol atabileceğiz. Yaşla beraber hazırlık safhasında biraz geç kaldım. Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBafetimbi GomisFutbolFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Sultanların hedefi: Binicilikte 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye’ye getirmek
Sultanların hedefi: Binicilikte 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye’ye getirmek
Top mermisi ve 100 ton atık çıkan liman temizlendi, derinliği arttı
Top mermisi ve 100 ton atık çıkan liman temizlendi, derinliği arttı
Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor
Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor
İstanbulspor - Trabzonspor: 0 - 2
İstanbulspor - Trabzonspor: 0 - 2
Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya ekibine kiraladı
Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya ekibine kiraladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول