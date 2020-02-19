Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA
Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA