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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:09
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra antrenman sahasında ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Teknik çalışmalarla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigFutbol
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