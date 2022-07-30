Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurul toplantısında üyelere seslendi. Birlik olmaları halinde bütün sorunları çözecek güçlerinin olduğunu söyleyen Özbek, "Sayın Divan Başkanım, değerli Divan heyeti, Değerli Galatasaraylılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz Olağanüstü Bütçe Genel Kurulu Toplantısı’na hoş geldiniz. Galatasarayımızın geleceği için çok önem arz eden konuları konuşmak için bir araya geldik. Bugün Bütçe Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Yarın ise Yetki Genel Kurulumuzu yapacağız. Hepinize bu yaz günü, tatil günü zamanınızı ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz Galatasaraylılar, birlikte olursak bu sorunun tamamını çözecek gücümüz de var. Artık küskünlükleri, kavgaları bırakmanın ve beraber olmanın şart olduğu günlere geldik. Bugün öncelikli olarak bütçemizi siz değerli üyelerimizin takdirine sunarak çözüme kavuşturmak istiyoruz. Faaliyet gelir gider dengesine denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. Hepinizin bildiği gibi kulübümüzün üstünde ciddi bir faiz yükü var" diye konuştu.

"PROJELERE YETKİ VERİRSİNİZ KULÜBÜN ÜZERİNDEKİ BÜYÜK FİNANSAL YÜKTEN DE KURTULMUŞ OLACAĞIZ"

Hedeflerinin herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray ortaya çıkartmak olduğunu belirten Özbek, "Eğer yarın teveccüh gösterip önerdiğimiz bu projelere yetki verirsiniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Böylece gerçek anlamda da denk bütçeye ulaşacağız. Arkadaşlarım biraz sonra bütçeyle ilgili detayları sizinle paylaşacak. Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasarayımızın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİNİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Üyelerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Özbek, "“Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağız. Bunu hep beraber çalışarak başaracağız değerli Galatasaraylılar. Bunun için sizin de desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Galatasaray'a yakışır bir genel kurulu olmasını diliyorum Tekrar hoş geldiniz çok değerli Galatasaraylılar" dedi.