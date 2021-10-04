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Galatasaray'a Rize'de moral aşısı

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:23
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Galatasaray'a Rize'de moral aşısı

İSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig’in 8’inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirdi. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu.

MUHAMMED AYLAR SONRA

Galatasaray’da uzun süredir gol orucunda olan Mustafa Muhammed, bu sezonki ilk gollerini Rize’de kaydetti. En son geçen sezon 11 Mayıs’ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcünün üzerinde bu sessizlik büyük baskı oluşturyordu. Fatih Terim ile bağı da yeniden kuvvetlenen Muhammed, beyaz bir sayfa açtı.

BABEL TAKDİR GÖRDÜ

Galatasaray’da sezonun en çok eleştirilen ismi Ryan Babel, zorlu maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Şu ana kadar eleştiri oklarının hedefinde olan Hollandalı futbolcu, Rize’de gösterdiği mücadeleyle alkış topladı ve kredisini artırdı.

KEREM YERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Sarı kırmızılılarda son haftalarda Kerem Aktürkoğlu da tepki çeken isimlerden biriydi. Rize’de ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu galibiyetin mimarlarından oldu. Ayrıca son golde çok büyük emek harcayan Mbaye Diagne de “Ben buradayım” mesajı verdi.

HEDEF HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLMAK

Milli araya büyük moralle giren Galatasaray, bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet milli arada takımdaki temel eksikleri giderip her geçen gün daha iyi bir takım oluşturma hedefinde.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRize
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