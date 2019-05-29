Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
87324
ALTIN
248.288
DOLAR
6.0076
STERLİN
7.5960
EURO
6.7000
"İmplant tedavisinde bekleme süresi kısaldı"
"İmplant tedavisinde bekleme süresi kısaldı"
Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi
Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne...
Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok
Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in...
Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet
Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık...
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci...

Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

TFF 2’nci Lig play-off final karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’u Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras’ın golleriyle 2-0 yenerek Spor Toto 1’inci Lig’e yükseldi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

TFF 2’nci Lig play-off final karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’u Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras’ın golleriyle 2-0 yenerek Spor Toto 1’inci Lig’e yükseldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:10
6 Okunma
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

BURSA - 16’ncı dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ferit’in sağ kanattan arka direğe doğru gönderdiği orta sonrası topa iyi yükselen Oğuz kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

37’nci dakikada Erkan’ın attığı pasla savunma arkasına sarkan Mehmet Batdal kaleciyle karşı karşıya kalırken sağ çaprazdan vuruşu uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

45’inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Barış’ın arapasıyla birlikte topla buluşan Turgut Doğan Şahin kaleciyle karşı karşıya kalırken, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuz’dan dönen topa Mehmet Batdal vuruşunu yaptı ancak son anda araya giren savunma müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

69’uncu dakika Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu: 0-1.

76’ncı dakikada ceza sahasına girerken Erkan Zengin’in yaptığı sert vuruşta kaleci Oğuz topu güçlükle çelerken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

80’inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ceza sahasına doğru yapılan ortada Hacı Ömer’in kafa vuruşunda kaleci Tarık, soluna gelen topa son anda müdahale etti. Dönen top Sakaryasporlu oyuncu tarafından yeniden kaleye doğru gönderilirken, meşin yuvarlak kaleye paralel giderek direğe çarpıp uzaklaştı.

87’nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Erkan Zengin topla birlikte yan çizgiden kat ederek pasını içeriye aktardı. Kale ağzında hazır bekleyen Ahmet Aras ise yaptığı dokunuşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), İsmail Şencan (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (x), Ferit Erişçi (x), Berkay Can Değirmencioğlu (x) (Dk. 84 Umut Sözen x), Ümit Yasin Arslan (xx), Canberk Ömer Özdemir (x), Serkan Odabaşıoğlu (x) (Dk. 72 Hacı Ömer Doğru x), Oğuz Kocabal (x), Dilaver Güçlü (xx), Ferhat Yazgan (x),  Zahit Fındık (xx), Berk İsmail Ünsal (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin (xxx), Ramazan Civelek (xx), Fatih Kuruçuk (xx), Abdulhamit Yıldız (xx), Bilal Aziz Özer (xx), Çağrı Ortakaya (x) (Dk. 65 Selçuk Alibaz xxx), Barış Özbek (xxx), Erkan Zengin (xxx), Ufuk Akyol (xx), Turgut Doğan Şahin (xxx) (Dk. 90 Şenol Can x), Mehmet Batdal (x) (Dk. 78 Ahmet Aras xx)

SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor) - Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

GOLLER: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükSpor Toto 1TFF 2’nci Lig Play-off Final KarşılaşmasSakaryaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok
Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok
Tecrübeli kaptandan açıklama
Tecrübeli kaptandan açıklama
Beşiktaş büyük değişim için startı veriyor
Beşiktaş büyük değişim için startı veriyor
Bursaspor sil baştan!
Bursaspor sil baştan!
Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de
Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de
Terim’den 5 yıllık imza
Terim’den 5 yıllık imza
Güreş Şampiyonası
Güreş Şampiyonası
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti
Bülent Korkmaz: 5'incilik ihtimalimiz var
Bülent Korkmaz: 5'incilik ihtimalimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans