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ETNOSPOR BAŞLIYOR!

4. ETNOSPOR etkinlikleri İstanbul’da Atatürk Havaalanı’nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanlığı’ndan etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklama aşağıdadır:

ETNOSPOR BAŞLIYOR!

4. ETNOSPOR etkinlikleri İstanbul’da Atatürk Havaalanı’nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanlığı’ndan etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklama aşağıdadır:

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
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ETNOSPOR BAŞLIYOR!

İSTANBUL – M. KEMAL SALLI

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında Bişkek’te tesis edilen Konfederasyon’un merkezi 2017 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri, bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi planlamaktadır.

Kurulumundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atan Konfederasyon’un etkinliklerine katılım uluslararası düzeyde ve oldukça yoğundur. Geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları’na ana sponsor olarak destek veren Konfederasyon, Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yerel etkinliklerle de temasını sürdüren Konfederasyon geleneksel spor ve oyunları merkeze alan bu etkinliklere de destek olmuştur. 

Etnospor Kültür Festivali'nin 4.'sü bu yıl, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açacak.

Atatürk Havalimanı’nda 4 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.

Festivalde çocukların da özel bir yeri var. Organizasyona katılan her yaş grubundan çocuk, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Etnospor
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