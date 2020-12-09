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Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in deplasmanda çıktığı Paris Saint-Germain maçında yaşanan ırkçılık skandalına ilişkin, "Bütün insanlar eşittir" derken, Hadi Sacko da yaşananların üzüntü verici olduğunu belirtti.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:05
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Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki

DENİZLİ - Denizlispor'un Malili sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili şunları kaydetti:

"Neredeyse 2021'e geldik. Ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz. Anlam veremediğimiz olaylar. Başakşehir takımının verdiği reaksiyon, Demba Ba'nın ve diğer futbolcuların verdiği tepki ve akabinde Paris Saint-Germain'in arka çıkıp destek vermesi gerçekten iyi bir cevap. Yıllardan beri bu konuda mücadele veriyoruz. Uzun yıllardan beri böyle şeyler var dünyada. Ve bunun mücadelesini verirken de böyle bir reaksiyon göstermeleri ve birbirlerine sahip çıkması inanılmaz hoş bir görüntüydü. Umarım bu cevap bir şeyleri değiştirmeye başlar. Çünkü bunların olmaması gerekiyor. Tabii ki de bizler için çok üzücü bir olaydı. Başakşehir ve PSG futbolcularının verdikleri reaksiyon ve birlikteliği görmek muazzam bir şeydi. Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz."



RODALLEGA: BÜTÜN İNSANLAR EŞİTTİR

Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain karşılaşan İstanbul Başakşehir'in yardımcı antrenönü Pierre Webo'ya yönelik maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega da tepki gösterdi. Futbolun başındaki kişilerin ve karar veren mercilerin ırkçı söylemler hakkında büyük ve örnek bir ceza vermesini gerektiğini ifade eden Rodallega, "Bütün insanlar eşittir. Bunları görmek anlamsız geliyor" dedi.

Lige de değinen Rodallega, bulundukları durumdan kurtulmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Eğer profesyonel bireyseniz, bu tür durumlar size biraz baskı getirebilir. Çıkmanın yollarını da hep beraber arıyoruz. İyi bir arkadaşlık ve futbol ortamımız var. İstediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Biraz daha pozitif olarak maça yansıtmamız gerekiyor. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak çok önemli bir 3 puan almış olacağız. Akabinde öz güvenimiz gelecek ve takımın ruhu içinde bir nefes almış olacak" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR ATİK: PUAN VE PUANLAR ALMALIYIZ

Cuma günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Kenan Atik ise "Fenerbahçe maçında yenildik ama en azında oynanan oyun bizi tatmin etti. Bu oyunu sürdürdüğümüz müddetçe başarılı olabileceğimizi, galip gelebileceğimizi, rakipleri sürklase edebileceğimizi gördük. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında girdiğimiz pozisyonlar takımımız için umut verici. Tek amacımız önümüzdeki Kasımpaşa maçından puan veya puanlar almak. Bu iyi futbolumuzu devam ettirirsek puanları alacağımıza da inanıyoruz. Ligde güçlü Medipol Başaksehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadıktan sonra, bu güveni kazandık. Artık puan almamızın ve galip gelmemizin zamanı geldi. En azından bu psikolojik ortamdan kurtulmak için bir galibiyet lazım. Ne kadar iyi oynarsak oynayalım 3 puan almadıktan sonra bu psikolojiden kurtulmak kolay değil. Onun için bize gereken puan ya da puanlar. Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımız dönünce, tam kadro olunca daha başarılı olacağız" dedi.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Oğuz Yılmaz ve Mathieu Dossevi antrenmanda yer almadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ekiplerinden Yukatel DenizlisporSacko Ve Rodallegaırkçılık
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