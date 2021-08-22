Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.63
ALTIN
486.10
DOLAR
8.4864
STERLİN
11.6004
EURO
9.9868
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29...
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa...
Spor tesisi kiraya verilecektir
Spor tesisi kiraya verilecektir
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Kars’ta 202 Adet Konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizli'de güreş şöleni

Denizli'de güreş şöleni başladı

22 Ağustos 2021 Pazar 17:19
13 Okunma
Denizli'de güreş şöleni

DENİZLİ (DHA) 

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen Pamukkale Yağlı Güreşleri coşkuyla başladı. Kıspet giyen pehlivanların güreşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 

Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri saat 11.00'de mehteran konseri ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar pandemi kurallarına uygun şekilde ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrolü yapılarak içeri alındı. Kıspetlerini giyen ve yağlanan pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. Önce peşrev çeken güreşçiler daha sonra davul ve zurna sesleri arasında güreşe tutuştu. Pehlivanların minik boy, teşvik boy, tozkoparan, deste boy, küçük orta boy, büyük orta boy, baş altı ve baş kategorilerindeki kıyasıya mücadelesi ilgiyle izlendi.

"BİZLER İÇİN TARİHİ BİR AN OLDU"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, güreş alanında yaptığı açıklamada, Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katıldığını belirtti. Yağlı güreşlere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak ata sporumuz olan yağlı güreşe sahip çıkıyoruz. Bu spora ilgi duyan çok sayıda vatandaşımız bugün coşku içerisinde mücadeleleri izliyor. Büyük bir heyecanla organizasyonu düzenlemek için çalıştık. Aylarca bugünü hayal ettik. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bu sporumuzun Denizli merkezinde ilk kez gerçekleştiriliyor olması bizler için tarihi bir an oldu" dedi. Aralarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil'inde bulunduğu 38 başpehlivanın akşam saatlerinde er meydanına çıkacağı ve altın kemer için mücadele edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliGüreş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Rakibi diskalifiye edilince altın madalya Berke Akçam'ın oldu
Rakibi diskalifiye edilince altın madalya Berke Akçam'ın oldu
Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz 
1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz 
Karabağ Şehitleri anısına turnuva düzenlendi
Karabağ Şehitleri anısına turnuva düzenlendi
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
Randers - Galatasaray: 1-1
Randers - Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe - HJK Helsinki: 1-0
Fenerbahçe - HJK Helsinki: 1-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma