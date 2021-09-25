Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 4-0

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Ligde ikinci galibiyetini alan kırmızı beyazlılar, puanını 9'a çıkarırken, konuk ekip Vavacars Fatih Karagümrük'ün puanı ise 11'de kaldı.