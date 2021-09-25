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Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 4-0

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Ligde ikinci galibiyetini alan kırmızı beyazlılar, puanını 9'a çıkarırken, konuk ekip Vavacars Fatih Karagümrük'ün puanı ise 11'de kaldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 15:50
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Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 4-0

1'nci dakikada Vavacars Fatih Karamgümrük yarı sahasında savunma oyuncularının kısa düşen pası sonrası araya giren Pedro Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Kayode'ye gönderdi. Kayode rahat bir şekilde topu ağlara gönderdi: 1-0.

3'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası sol çarprazında topla buluşan Gradel'in yerden vurduğu sert şutta direk dibinde kaleci Viviano son anda topu kornere çeldi

10'uncu dakikada Vavacars Fatih Karamgümrük atağında ceza sahası dışında topla buluşan Zukanovic'in şutunu kaleci Muammer kornere gönderdi.

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un ortasına Gradel gelişine vurdu, top direğin dibinden az farkla auta gitti. 

30'uncu dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Pedro Henrique ceza sahasının sağından dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi

50'nci dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Goutas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

57'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ortasına kale dibinde kafa vuran Jorge Felix kaleci Vivano'dan dönen topu ağlara gönderdi: 3-0.

71'inci dakikada topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerken çektiği şut savunmaya da çarpmasıyla uzak köşeden ağlarla buluştu: 4-0.

75'inci dakikada Vavacars Fatih Karagümrük atağında Ahmet Musa'nın vuruşunda top direğe çarptıktan sonra auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolDemir Grup SivassporVavaCars Fatih Karagümrük
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