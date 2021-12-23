BEŞİKTAŞLILAR İBRAYI TARTIŞTI..

HABER: BURHAN AKDAĞ

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık Cumartesi Günü, 2020 yılı olağan İdari ve Mali Genel kurul toplantısı ise 26 Aralık Pazar günü yapılacak…

Özellikle cumartesi günü yapılacak toplantının çok önemli olduğu ve Türkiye bir milat olacağı konuşuluyor.

Moda Kartallarından Masis Kuyumcu’nun organize ettiği yemekte Beşiktaş derneklerinin önde gelen isimleri bir araya geldi..

Yemekte öncelikle konuşulan konu ise hafta sonu yapılacak iki idari ve mali kurulda nelerin yapılması tartışıldı. Bunun yanı sıra Beşiktaş kulübünün son haftalarda yaşadığı sıkıntılar, aldığı başarısız sonuçlar konuşuldu.

Ataşehir Sahan’da bir araya gelen Beşiktaş’lılar gecenin geç saatlerine kadar Beşiktaş jimlastik kulübünü adeta masaya yatırdılar…