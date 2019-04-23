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Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 56'ya çıkartan Beşiktaş, son beş haftaya girilirken şampiyonluk yarışına yeniden dahil oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 56'ya çıkartan Beşiktaş, son beş haftaya girilirken şampiyonluk yarışına yeniden dahil oldu.

23 Nisan 2019 Salı 11:45
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Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra müthiş bir yükselişe geçen siyah-beyazlılar, üst üste 5'inci maçını kazanarak 15 puan topladı. Beşiktaş, bu süre içinde 24'üncü haftada Medipol Başakşehir ile 13 olan puan farkını da 6'ya kadar indirmeyi başardı. Hiçbir spor otoritesinin şampiyonluk için şans vermediği hatta 2'nci bile olamaz dediği Şenol Güneş'in öğrencileri, 29'uncu hafta itibarıyla hem yarışın içine girdi hem de şampiyon olamasa bile 2'nci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanması oldukça yüksek ihtimale dahil edildi. Kalan 5 maçından da galibiyetle ayrılması durumunda 2'nciliği kesin olarak kazanacak olan siyah beyazlılar, Başakşehir'in kaybedeceği puanlara göre şampiyonluk hesabı bile yapabilecek.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE 2'NCİ KEZ 5'LİK SERİ

Beşiktaş'ın bu iki ihtimalden en az birini gerçekleştirebilmesi için yakalamış olduğu galibiyet serisini sürdürmesi şart. Şu ana kadar üst üste 5'inci maçını kazanan siyah-beyazlılar, son beş haftada da galip gelirse seriyi 10 maçla tamamlayacak ki bu da ayrı bir rekor olacak. 4 senelik Şenol Güneş döneminde 6 maçlık galibiyet serisi olmayan Beşiktaş, dün akşam Sivasspor deplasmanında elde ettiği galibiyetle ikinci kez 5 maçlık seri yakaladı. Şenol Güneş ile ilk şampiyonluğun yaşandığı 2015-2016 sezonunda Kayserispor, Galatasaray, Osmanlıspor, Konyaspor ve Gaziantepspor galibiyetleriyle 5 maçlık seri yakalayan Şenol Güneş, sonraki iki sezonda bunu başaramadı. Beşiktaş; içinde bulunduğumuz sezonda ise 25'inci haftadan itibaren Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 sezon aradan sonra 2'nci kez 5 maçlık seri yakaladı. Şenol Güneş'in öğrencileri şimdi sahasında oynayacağı Ankaragücü'nü de yenerek seriyi 6 maça çıkarmak hatta sonraki haftaları da kazanıp kendine ait tüm rekorları kırmak amacında olacak.

AKILLARDA HEP AYNI DÜŞÜNCE 'BURAK YILMAZ DAHA ÖNCE GELSEYDİ NE OLURDU'

Dün gece karşılaşmanın 87'nci dakikasında attığı müthiş frikik golüyle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim olan Burak Yılmaz, attığı her golden ve kazandırdığı her maçtan sonra özellikle Beşiktaşlıları hep aynı düşünceye sevk ediyor; ' Burak Yılmaz daha önce gelseydi ne olurdu.'

Geçen sezondan bu yana teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman'ın ısrarla almak istediği, ancak taraftar tepkisi yüzünden almadığı Burak, 1.5 sezon gecikmeli geldiği Beşiktaş'ta adeta şov yapıyor. Kafa golü, sağ ayak, sol ayak fark etmeden attığı gollere frikiği de ekleyen yıldız golcü, Beşiktaş'ın 1.5 sezon çektiği santrfor sıkıntısına resmen çare oldu. Şenol Güneş'in; uğruna taraftarı karşısına almayı bile göze aldığı Burak, Beşiktaş'taki 11 maçlık performansı ile Şenol Güneş'i bir kez daha haklı çıkardı. 11 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapan Milli golcü, forma giydiği 11 maçın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi. Burak'ın gol attığı 7 maçın 6'sını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı ve bu süreçte 19 puan topladı. İlk devrede kaybedilen puanlardan sonra sürekli tartışılan santrfor konusu ise yerini 'Burak Yılmaz daha önce gelseydi ne olurdu' tartışmalarına ve hatta 'önce gelseydi belki de şampiyonlukları konuşuyorduk' serzenişlerine bırakmış durumda.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşşampiyonluk
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