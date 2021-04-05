BELEDİYESPOR’UNGENÇ YILDIZLARI İDOLLERİYLE BULUŞTU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları, kulüp tesislerinde milli tırmanış sporcusu Ayşe Narmanlı ile buluştu. Gençlere spor kariyeri ve gelecek planlarıyla ilgili tüyolar veren Narmanlı, tırmanış duvarında genç sporcularla antrenman da yaptı.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları, kulüp tesislerinde milli tırmanış sporcusu Ayşe Narmanlı ile buluştu. Gençlere spor kariyeri ve gelecek planlarıyla ilgili tüyolar veren Narmanlı, tırmanış duvarında genç sporcularla antrenman da yaptı. Her öğrencinin en az bir spor branşı ile ilgilenmesi hedefiyle bu alanda Belediye Spor Kulübü marifetiyle pek çok çalışma yapan İnegöl Belediyesi, sadece spor değil gelecek planlarıyla ilgili de gençlere yol gösteriyor. Bu kapsamda kız çocuklarını toplum baskısından uzaklaştırıp özel yeteneği olan kızları sporda branşlaşmaları ve hedef belirlemeleri için başlatılan ''Haydi Kızlar Spora" hareketinin ilk ayağı olarak kış spor okullarında spor tırmanış branşında eğitim alan genç sporcular ile velileri için milli sporcu Ayşe Narmanlı'nın katılımıyla kariyer söyleşisi düzenlendi. Branşında zirveye tırmanmış, milli takımda ülkemizi kategorisinde birçok kez temsil etmiş olan Bursa'nın yetiştirdiği değerlerden biri olan Ayşe Narmanlı, Cuma günü 14.00'da İnegöl Belediyespor tesislerinde kız sporcular ve aileleriyle buluştu. İnegöl Belediye Spor'dan yetişecek spor tırmanışçı gençler, rol modellerini aynı başarılara erişebilmek adına yakından gözlemlediler. Soru cevap şeklinde yapılan söyleşide, Ayşe Narmanlı soruları cevapladı. Söyleşi sonrası genç sporcular milli takım sporcusu Ayşe Narmanl'ıya hediye takdim ettiler. Sonrasında duvarda antrenman teknikleri ile ilgili çalışma yapıldı. Bir saat duvarda antrenman sonrası velilerinde büyük ilgi gösterdiği tanışma programı sona erdi.