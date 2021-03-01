Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
405.001
DOLAR
7.2483
STERLİN
10.1019
EURO
8.7281
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı...
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batalla Heykel Açılışı Yapıldı

01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
27 Okunma
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor’un efsane isimleri arasında yer alan Pablo Martin Batala’nın heykel açılışı gerçekleşti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen törende Arjantinli futbolcu, “Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu da inkar edemem” dedi.

Bursaspor’un, Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve camianın efsaneleri arasına giren Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla’nın kulüp tesisi önündeki heykelinin açılışı gerçekleşti. Bursaspor Kulübü’nün eski yöneticisi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla’nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nin ana girişine konuldu. Kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parça olarak tasarlanan heykelde bin 200 kilogram paslanmaz çelik kullanıldı.
Batalla‘nın bire bir ölçülerinde; 1.70 metre boyunda yapılan heykelin açılışı bugün gerçekleşti. Yüzlerce taraftarın katıldığı organizasyonda, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar da hazır bulundu. Hakan Dinçtürk, yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bu bir vefa projesidir. Heykelin nereye konulacağı konusunda zorluklar da yaşadık. En son karar kıldığımız yer burası oldu. Öncelikle bu heykelin buraya konulmasının sebebi, futbolcuların tesislere girerken, profesyonellik, aidiyet ve karakter gösteren efsane futbolcusunu görmelerini istememizdir. Aynı zamanda İbrahim Yazıcı ismini ve Batalla isminin aynı anda görülmesini istedik. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise, “Gönül isterdi ki çok daha keyifli bir gün olsaydı. Ama bugün özel bir gün. Pablo için buradayız. Onu yalnız bırakmayacağımızı biliyordu. Batalla çok farklı bir karakter. Bursaspor dışında başka yerde oynamam diyen, şampiyonlukta büyük payı olan birisi. Bursaspor’da da çok önemli görevler alacaktır. Çok ciddi bir dostluğumuz var. Bu heykeli buraya kazandıran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de duygularını, “Bursaspor’u Süper Lig’de şampiyonluğa taşıyan önemli bir insan Batalla. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu heykelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” derken, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar da, “İlçemizde gerçekleşen bu etkinliğin önemini biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu ilhamı veren Batalla’ya da teşekkür ediyoruz. Herkesin heykeli dikilmiyor. Bursaspor’a kattıkları için ve bundan sonra yapacakları için de ayrıca teşekkür ederim” cümleleriyle aktardı.

Pablo Martin Batalla: Gururlu olduğumu inkar edemem

Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla ise açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Özellikle genç futbolcular, Mustafa Hocama, Hakan Dinçtürk’e ve Rıdvan beye teşekkür ediyorum. Heykelin burada olması beni çok mutlu etti. Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu inkar edemem. Bu tesis rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis Kariyerimin en önemli ve değerli zamanını geçirdiğim tesis. Eşimle biz bu kulübe ve bu şehre her zaman minnettarız dedi. Arjantinli yıldız, şampiyonluk otobüsüne çıkılan anları unutamadığını dile getirerek, sözlerini noktaladı Konuşmaların ardından heykel açılışı gerçekleştirildi ve yeşil-beyazlı taraftarlar eski günlerde olduğu gibi Batalla’ya tezahüratlarla seslendi.

Anahtar Kelimeler:
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bursaspor hayat buldu
Bursaspor hayat buldu
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0
Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0
TOFAŞ - Galatasaray: 98-89
TOFAŞ - Galatasaray: 98-89

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma