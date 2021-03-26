Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1369
ALTIN
445.665
DOLAR
8.0199
STERLİN
10.9944
EURO
9.4493
İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek
İş yerleri ihaleyle kiraya...
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler...
Rekabet Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak
Rekabet Kurumu 30 Uzman...
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başkan Erdem’den Nilüfer’in Sultanları’na Tam Destek..

26 Mart 2021 Cuma 11:18
3 Okunma
Başkan Erdem’den Nilüfer’in Sultanları’na Tam Destek..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Misli.com Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Kupaları için oynanacak Play-off maçları öncesi Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek moral depoladı. Misli.com Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, lige başarısıyla damga vurdu. Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yönetiminde lig boyunca gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Nilüfer’in Sultanları, Eczacıbaşı Vitra, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerini de mağlup ederek, 30 maçta 21 galibiyet elde etti. Normal sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla Avrupa Kupaları’na katılmak için Play-off turunda oynama hakkı kazandı. Play-off turundaki ilk maçında 28 Mart Pazar günü Sistem 9 Yeşilyurt ile karşılaşacak olan Nilüfer Belediyespor, bu önemli maç öncesi Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek hem moral depoladı hem de tam destek aldı. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı kaptanı Buse Ünal, Başkan Turgay Erdem’e günün anısına forma da hediye etti.

Nilüfer Belediyespor teknik heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, başarısından dolayı oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Nilüfer Belediyespor’un, Nilüfer’i ve Bursa’yı ligde başarıyla temsil ettiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Lig’deki performansınızı Play-off turunda da artırarak sürdüreceğinizi umuyorum. Play-off’tan başarıyla çıkarak, Avrupa Kupaları’na katılacağımıza inancım tam. Nilüfer’in ve Bursa’nın adını, Avrupa’da da başarıyla duyuracağız. Maçlarınızda başarılar diliyorum şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdemden Nilüferin Sultanlarına Tam Destek..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın millileri ne yaptı?
Beşiktaş'ın millileri ne yaptı?
Dostum Oryantiring Takımı 16 Madalyayla Döndüler.
Dostum Oryantiring Takımı 16 Madalyayla Döndüler.
Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
Trabzonspor’da 6 isim transferin gözdeleri
Trabzonspor’da 6 isim transferin gözdeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti
Bakan Kasapoğlu: Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum
Bakan Kasapoğlu: Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum
Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz
Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz
A Milli Takım galibiyetle başladı
A Milli Takım galibiyetle başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma