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Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz

17 Şubat 2022 Perşembe 14:54
Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık ile UNICEF ortaklığında Türkiye'de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programı'nın tanıtımına katıldı. Bakan Kasapoğlu, ‘’Gençlerimiz bu programla tespit ettikleri konularda ekipleriyle birlikte yürüttükleri takım çalışmasıyla fikirlerini geliştirecekler. Ardından uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini ilgili jüriye sunacaklar. Seçilen proje fikirlerini bizler de Bakanlık olarak destekleyeceğiz’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen UNICEF ortaklığında Türkiye'de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programı'nın tanıtımında konuştu. Kasapoğlu, yeni bir başlangıç yapıldığına dikkate çekerek ‘’Bu başlangıç demek, daha çok enerji gerekliliği daha çok çalışmak demek. Bugün güçlü bir ortaklıkla güçlü bir programın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Özellikle sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında özellikle yeni bir açılım sağlayacak bir programı birlikte başlatmış olacağız. Genç UPSHIFT programı küresel boyutta dezavantajlı gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyde karşılaştıkları sorun ve meselelere yenilikçi bir takım çözümler üretmeleri için UNICEF tarafından geliştirilmiş bir program. Topluma ve kalkınmaya bir fayda sağlamak için bir yandan gençlerin becerilerini geliştirirken, özellikle sosyal inovasyon ve girişimciliğin gücünden faydalanan bir program. Bakanlık olarak bizler için UNICEF ile bu iş birliği sürecini başlatmak ve yürütmek gerçekten önemli bir başlangıç. Çünkü Genç UPSHIFT programı gençlerin olumlu bir sosyal, ekonomik durum için potansiyel hale gelmelerini ve rekabetçi iş gücüne, sürdürülebilir ekonomik büyümeye, aktif sivil topluma katkı sağlamalarını desteklemek için önemli bir süreç. Gençler bu programla yerel konulara bir takım çözümler geliştirecekler. Bu ortaklık hakikaten bizler için önemli, ben bu birlikteliğin bizler için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

"GENÇLİK MERKEZLERİNİN YAŞAM ALANI OLMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerimizin önemli misyonlarından birinin gençlerin gelişimi olduğunu söyleyerek ‘’Ruhsal, bedensel, sosyal anlamda gelişimine yönelik, gençlik merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu amaca hizmete doğru çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençler için dil eğitiminden yazılım, kodlama, kişisel gelişim, inovasyon, sanat, sağlıklı yaşam ve spor atölyelerine kadar pek çok çalışmayı gençlik merkezlerinde gerçekleştiriyoruz. Bunu her geçen gün geliştiriyoruz. Bu merkezleri sizin için bir yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz. Her yıl 3 milyona yakın gencimiz, gençlik merkezlerimizden istifade ediyor. İşte bu sayıyı, bu erişilebilirliği, hizmet envanterini birlikte geliştirmemiz lazım. Bugün ki programın özelliklerinden birisi de bu yelpazeyi genişletmek. Sizlere katkı sağlamak’’ diye konuştu.

Genç UPSHIFT programının hem nicelik hem de nitelik amacıyla gençlik merkezlerine ayrı bir değer katacağını ifade eden Kasapoğlu, ‘’Bu vesileyle de gençlik merkezlerimizdeki uluslararası olma yönümüz de ayrı bir derinlik kazanacak. Gençlerimizin, etkisi dünyada yaygınlaşacak çözümler geliştirmelerini, üretebilmelerini ve bu anlamda politikalar, stratejiler geliştirmelerini gerek karar alma süreçlerinde gerek uygulama süreçlerinde gerek denetiminde aktif bir şekil yol almalarını sağlayacak. Gençlerimiz bu programla tespit ettikleri konularda ekipleriyle birlikte yürüttükleri takım çalışmasıyla fikirlerini geliştirecekler. Ardından uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini ilgili jüriye sunacaklar. Seçilen proje fikirlerini bizler de Bakanlık olarak destekleyeceğiz’’ şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluProje
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