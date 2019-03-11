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Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:41
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Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan güreşçilere tebrik

İSTANBUL - Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Avrupa güreş şampiyonası sona erdi. Türkiye 2 altın, 5 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımızın gösterdiği başarılı performans, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada 18 madalya kazanan milli güreşçilerimizin gelecek turnuvalarda da bu önemli dereceleri sık sık tekrarlayarak madalya kürsüsünde yer alacağına gönülden inanıyorum. Söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluTebrikMadalya Kazanan Güreşçiler
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