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Antalya Open başladı

Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Antalya Open başladı

Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:45
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Antalya Open başladı

Antalya (DHA)

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimindeki 8 çim kort turnuvasından biri olan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Open Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında düzenlenen turnuva, dün yapılan kura çekiminin ardından bugün eleme maçlarıyla devam etti.

İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, milli raketler Yankı Erel ve Ergin Kırkın'ın katıldığı turnuvada, milli tenisçi Cem İlkel ise elemelerden gelecek rakibiyle mücadele edecek. Son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Damir Dzumhur'un ilk maçında dünya 80 numarası Matthew Ebden ile kozlarını paylaşacağı turnuvanın ana tablosunda öne çıkan diğer eşleşmeler ise Miomir Kecmanovic- Jaume Munar, Federico Delbonis- Ugo Humbert ve Joao Sousa- Lorenzo Sonego oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya OpenTenisçim Kort
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