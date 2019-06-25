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Altınordu'dan imza şov

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında mücadele eden 18 yaşını doldurmuş 14 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören oyuncularına her yıl gelenekselleşen yemin töreni düzenleyen kırmızı-lacivertliler, genç yetenekleriyle 5'er yıllık mukavele yaptı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, tüm idari, teknik kadro ile velilerin katıldığı imza töreninde Mertcan Dağlı, Enes Kalyoncu, Yusufcan Esendemir, Hüseyin Solaklı, Alperen Selvi, Atalay Gürel, Muzaffer Kocaer, Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş, Emre Oymak, Gökberk Efe, Sabrican Vural, Atalay Yıldırım ile Altar Han Hidayetoğlu, önce Türk ve Altınordu bayrakları ile futbol topu üzerine yemin etti, ardından da futbol kariyerlerinin ilk profesyonel imzalarını attı.

Altınordu'dan imza şov

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında mücadele eden 18 yaşını doldurmuş 14 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören oyuncularına her yıl gelenekselleşen yemin töreni düzenleyen kırmızı-lacivertliler, genç yetenekleriyle 5'er yıllık mukavele yaptı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, tüm idari, teknik kadro ile velilerin katıldığı imza töreninde Mertcan Dağlı, Enes Kalyoncu, Yusufcan Esendemir, Hüseyin Solaklı, Alperen Selvi, Atalay Gürel, Muzaffer Kocaer, Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş, Emre Oymak, Gökberk Efe, Sabrican Vural, Atalay Yıldırım ile Altar Han Hidayetoğlu, önce Türk ve Altınordu bayrakları ile futbol topu üzerine yemin etti, ardından da futbol kariyerlerinin ilk profesyonel imzalarını attı.

25 Haziran 2019 Salı 12:25
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Altınordu'dan imza şov

İZMİR - Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, tüm idari, teknik kadro ile velilerin katıldığı imza töreninde Mertcan Dağlı, Enes Kalyoncu, Yusufcan Esendemir, Hüseyin Solaklı, Alperen Selvi, Atalay Gürel, Muzaffer Kocaer, Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş, Emre Oymak, Gökberk Efe, Sabrican Vural, Atalay Yıldırım ile Altar Han Hidayetoğlu, önce Türk ve Altınordu bayrakları ile futbol topu üzerine yemin etti, ardından da futbol kariyerlerinin ilk profesyonel imzalarını attı.

Ailelerin huzurunda gerçekleşen imza töreninden sonra gençler mutluluklarını ebeveynleri ile paylaştı, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Özkan, törende yaptığı konuşmada anne babalara teşekkür etti. Özkan, "Süper Lig'deki 483 oyuncunun 240'ı yabancı, 28 yaş ortalaması var. Biz kimsenin yapamadığını başarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu toprakların çocuklarına kendimizi adadık. Zengin olalım, yatımız katımız olsun diye hedefimiz yok. Tek hedefimiz gençleri Avrupa'nın en üst düzey liglerinde forma giyerken görmek" dedi. Özkan, iki yıl sonra A takımlarının tamamen akademiden çıkan gençlerden oluşacağını ifade ederek, "Allah bana çocuk vermedi ama şu anda benim 12 bin çocuğum var. Bu çocuklara spor yaptırmak, onları güvenli bir geleceği taşımak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. 

İngiltere'nin Leicester City takımında görev yapan Çağlar Söyüncü ve İtalyan temsilcisi Roma'da oynayan kanat Cengiz Ünder'in Altınordu'da yetiştiğini ve dünya çapında oyuncular olduğunu hatırlatan Özkan, "İmza atan gençlerimiz de Çağlar ve Cengiz ağabeyleri gibi bir kariyer sahibi olabilirler" diye konuştu.

Oyunculardan Alperen Selvi, "Bu hikaye, birlikte büyüyenlerin hikayesidir. Buraya çocuk olarak girdik. Şimdi birer genciz. Yarın bir gün ayrılıp kariyerlerimize başka yerlerde devam edeceğiz. Ancak geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasını yaparken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çağlar ve Cengiz de bu yoldan geçti. Bu sistem sizin için var ve Altınordu forması sizleri bekliyor. Çalışın ve hak ettiğinizi alın" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AltınorduSpor Toto 1. Lig
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