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Altay - Göztepe: 2-1

Süper Lig'de iki İzmir ekibinin 18 yıl sonra karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde Altay, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Altay'da Thaciano 21'inci dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Göztepe'yi 26'ncı dakikada penaltıdan Soner öne geçirdi: 0-1. Altay, 71'inci dakikada Kappel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Siyah-beyazlılar, 90+3'üncü dakikada Paixao'nun golüyle derbiyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla Altay 9 puana ulaşırken, Göztepe 5 puanda kaldı.

17 Eylül 2021 Cuma 22:22
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Altay - Göztepe: 2-1

17'nci dakikada Kappel sağdan kesti, Bamba'nın yakın mesafeden kafa şutunda top üstten dışarı çıktı.

19'uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel, Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21'inci dakikada Altay adına penaltı vuruşunu kullanan Thaciona, topu yandan dışarı gönderdi.

25'inci dakikada Thiam'ın ceza sahasında Halil'e yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası karar değiştirerek bu kez Göztepe lehine penaltı verdi.

26'ncı dakikada topun başına geçen Soner, kaleci Lis'i ters köşeye yatırdı: 0-1.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada Altay gole yaklaştı. Soldan Rodriguez'in ortasında Bamba kafayı vurdu, kaleci İrfan Can topu son anda kornere tokatladı.

62'nci dakikada ani gelişen Göztepe atağında sağdan Halil yerden kesti, müsait pozisyondaki Ndiaye kötü vurdu.

71'inci dakikada Altay skora denge getirdi. Sağdan Cebrail'in ortasında Kappel altı pasın önünde topa ayak koydu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

74'üncü dakikada Poko sağdan kesti, Paixao'nun kafa şutunda top yandan auta çıktı.

80'inci dakikada sağdan Kappel'in ortasında topla bulaşan Paixao'nun vuruşunda Burekovic son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

85'inci dakikada ceza sahası dışından Soner'in vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lis kornere tokatladı.

87'nci dakikada Kahraman'ın hatalı pasında orta sahada topu kapan Kappel hızla rakip ceza sahasına girip ortaya çıkardı, Erhan'dan önce Arslanagic araya girerek mutlak golü önledi.

90+3'üncü dakikada Altay öne geçti. Soldan Naderi'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Paixao, sırtı dönük pozisyonda top havadayken aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. Bu golün ardından sahaya giren Altaylı bir taraftar polisler tarafından oyun alanından dışarı çıkarıldı.

Altay derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALTAYGöztepeSüper LigFutbol
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