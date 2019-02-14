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Altay'da Kappel fırtınası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansı nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Leandro Kappel, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak takımda kahraman oldu.

Altay'da Kappel fırtınası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansı nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Leandro Kappel, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak takımda kahraman oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:11
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Altay'da Kappel fırtınası

İZMİR - Hollandalı sağ kanat oyuncusu ikinci devrede bambaşka bir görüntü sergileyerek oynanan 4 maçın 3'ünde alınan skorlara direkt etki etti. Altay bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan toplarken, bu başarıda Kappel takımına önemli katkı sağladı. İkinci yarının ilk haftasında Ümraniyespor deplasmanında rakibin 49'uncu dakikada 10 kişi kalmasını sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, 3-2'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydetti.

Bir sonraki hafta İzmir'de 1-1 sona eren Afjet Afyonspor maçında 36'ncı dakikada rakiplerini geçip sol kanattan müthiş bir şekilde hareketlenen Kappel, penaltı kazandırdığı takımının 1-0 öne geçmesini sağladı. Son olarak geçen hafta Adanaspor deplasmanında sazı eline alan Hollandalı forvet, 3-2'lik galibiyette 1 kez rakip fileleri sarsarken, 2 golün de hazırlanışında emek sarf etti. Toplam gol sayısını 5'e çıkararak takımın en skorer ikinci ismi olan tecrübeli oyuncu futboluyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Ara transfer döneminde ismi eski kulübü Denizlispor'la anılan ancak yuvada kalan Kappel, sergilediği başarılı performansla kafalardaki soru işaretlerini de sildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALTAYKappel
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