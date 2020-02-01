3 puan Trabzonspor'un oldu

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 16'da Sörloth ve 32'nci dakikada Novak kaydederken, konuk ekibin tek golü 1'inci dakikada Kruse'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşırken, Fenerbahçe ise ligde dört maç sonra mağlup oldu.