Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını...
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi
İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi
Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi başladı
Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

3 puan Trabzonspor'un oldu

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 16'da Sörloth ve 32'nci dakikada Novak kaydederken, konuk ekibin tek golü 1'inci dakikada Kruse'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşırken, Fenerbahçe ise ligde dört maç sonra mağlup oldu.

3 puan Trabzonspor'un oldu

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 16'da Sörloth ve 32'nci dakikada Novak kaydederken, konuk ekibin tek golü 1'inci dakikada Kruse'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşırken, Fenerbahçe ise ligde dört maç sonra mağlup oldu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 22:14
8 Okunma
3 puan Trabzonspor'un oldu

Karşılaşmanın 45'inci saniyesinde Rordigues'in sağ kanattan içeriye çevirdiği top savunmada Campi'nin ayağına çarpıp penaltı noktası üzerindeki Kruse'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16'ncı dakikada Ekuban'ın sol kanattan yerden pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Sörloth topu kontrol ettikten sonra altıpasın üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

26'ncı dakikada Sörloth orta sahadan aldığı topla birlikte ilerledikten sonra sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32'nci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Campi'nin kafayla altıpasın gerisine gönderdiği meşin yuvarlağa son dokunuşu yapan Novak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

36'ncı dakikada Muriç'in sağ kanattan yerden içeriye çıkardığı topla sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

41'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisinin üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.

43'üncü dakikada Isla'nın yerden pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Muriç'in şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Tolga'nın şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

55'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ozan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

69'uncu dakikada Ozan'ın sol kanata gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Rodrigues'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.

73'üncü dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

89'uncu dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Altay kaleye giden meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1'inci dakikada Emre'nin pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kruse'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.

90+6'ncı dakikada Gustavo itirazdan dolayı ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da
Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da
Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada
Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada
Shane Larkin: Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Shane Larkin: Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin
Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli
Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans