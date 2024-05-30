Futboldan Formula 1'e, tenisten basketbola çok sayıda branşta kariyerinin zirvesine çıkmış sporcular, dünyanın önde gelen kulüpleri ve taraftar grupları, hem sponsorluk kaybını hem de potansiyel cezaları göze alarak Gazze'deki insanlık dramının durması için çaba harcadı.

Fitili Celtic ateşledi

Tarihi boyunca aykırı duruşuyla dikkat çeken İskoç temsilcisi Celtic'in tribünleri, hem yerel lig hem UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptıkları koreografi ve dalgalandırdıkları onlarca Filistin bayrağıyla dünya çapında dikkati çekmeyi başardı.

UEFA'dan para cezası alan yeşil-beyazlı kulüp, gelebilecek farklı yaptırımları taraftarları tribünden men ederek engellemeye çalışırken, taraftar grupları stat içinde ve dışında Filistin'e destek vermeyi sürdürdü.

İspanyol sporseverler de ülkelerindeki basketbol ve futbol maçlarında İsrail'in Gazze'deki vahşetine tepki gösterdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde oynanan Baskonia-Maccabi Playtika maçına Filistin bayraklarıyla gelen ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşma boyunca İsrail'i protesto etti.

Maç sırasında "Özgür Filistin" yazılı pankart açan Basklılar, uzun süre "Soykırımcı İsrail", "Katil İsrail", "Siyonist devlet, terörist devlet", "Maccabi Avrupa'dan dışarı", "Özgür Filistin" sloganları attı.

LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo karşılaşmasında Filistin bayrakları açılırken, Real Sociedad taraftarları da Benfica ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında tribünde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

İngiltere Premier Lig'deki Liverpool-Everton derbisinde de bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Vicdanlarının sesini dinlemekten korkmadılar

Sporun sponsorluk ağlarıyla iç içe geçtiği bu dönemde kariyerinin zirvesinde bulunan ya da gelecek vadeden çok sayıda sporcu, vicdanlarının sesini dinlemekten çekinmedi.

Lewis Hamilton, Kyrie Irwing, Eric Cantona, Muhammed Salah, Karim Benzema, Coco Gauff, Ons Jebour gibi spor dünyasının önde gelen isimleri sık sık paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterirken, politikacıları saldırıları durdurmaya çağırdı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşananları "travma ve terör" olarak nitelendirirken, acil olarak saldırılara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Kadınlar tenisinin genç yıldızları da Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı.

Dünya sıralamasının 3 numarası ABD'li Coco Gauff, "Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni rahatsız ediyor." derken, klasmanın 9 numarası Tunuslu Ons Jabeur ise WTA Dünya Turu Finalleri'nde kazandığı ödülün bir kısmını Filistinliler'e bağışlayacağını duyurdu.

"Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı?"

Manchester United formasıyla dünya futboluna damga vuran eski Fransız oyuncu Eric Cantona, sosyal medyadaki paylaşımıyla milyonlarca kişinin duygularına tercüman oldu.

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yöneltti.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema'nın yanı sıra Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski futbolcu Mesut Özil, Filistin'e destek verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için ''teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kutlamalarında, sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Filistin bayrağıyla, paylaşımlarıyla Filistin'i sürekli gündemde tutmaya gayret eden Kerem Aktürkoğlu ise bileğine sardığı Filistin kefiyesi ile taraftarları selamladı.

El Ghazi ve Atal, İsrail'e tepkileri nedeniyle kadro dışı kaldı

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05'de forma giyen Anwar El Ghazi ile Fransa 1. Futbol Ligi takımı Nice'te oynayan Youcef Atal, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle kulüplerinden gönderildi.

Hakkında soruşturma açılan Atal, 45 bin avro para cezası ve 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui ise kulüp tarafından affedildi.

FIFA ve UEFA, İsrail'e karşı sessiz

Futbolun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, ekim ayından bu yana Gazze'ye aralıksız saldırı düzenleyen İsrail'e yaptırım uygulanması çağrılarına duyarsız kaldı.

İki yıl önce Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı, "sivil ölümlerini gerekçe göstererek" tüm turnuvalardan men eden UEFA ve FIFA, tüm girişimlere karşın İsrail'e yaptırım taleplerinde ise "topu taca attı".

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak mayıs ayı ortasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu.

Kongrede oylama yapılması çağrılarını geri çeviren FIFA Başkanı Gianni Infantino ise bu talebi değerlendirmek için bağımsız hukuki tavsiye alacağını ve karar organı FIFA Konseyi'nin temmuz ayında toplanacağını söyledi.