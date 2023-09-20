Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
İstanbul

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 kişiye yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 20 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

AA