Rabat

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fas'ın iklim değişikliğiyle mücadelesine yönelik uzmanlar düzeyinde imzalanan kredi anlaşmasını duyurdu.

Georgieva, Fas'ın iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemek amacıyla IMF ile Fas'ın uzun vadeli 1,3 milyar dolarlık kredi için uzlaşmaya vardığını belirtti.

Kredinin hayata geçirilmesi için IMF'nin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

Bu konunun, IMF ile Dünya Bankası'nın 9-15 Ekim tarihlerinde depremin vurduğu Fas'ın Marakeş kentinde düzenlemeyi planladığı yıllık toplantılarında ele alınması bekleniyor.

Georgieva, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantıların Marakeş’te yapılacağını, toplantıların güvenli bir şekilde düzenleneceğini ve deprem nedeniyle yürütülen çalışmaları etkilemeyeceğini duyurdu.

Faslı yetkililerin toplantılar için son yıllarda sıkı bir şekilde çalıştığını aktaran Georgieva, yıllık toplantıların yanı sıra depremin vurduğu Fas'a destek olmak için Marakeş'e geleceklerini ifade etti.

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına, küresel çapta önemli konuları ele almak üzere merkez bankaları başkanları, maliye bakanları, özel sektör yöneticileri ve alanında uzman çok sayıda kişi katılıyor.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

AA