Eskişehir

"Şu anda ikinci sıradayız o yüzden bizim için önemli bir maç." diyen Spertsyan, bir gazetecinin "Ermenistan'daki değişim nereye kadar gider?" sorusu üzerine, "Genel olarak bunu tüm oynadığımız maçların sonunda göreceğiz. Gelip hep birlikte bekleyelim ve sonuçları aldıktan sonra görelim neler yapabileceğimizi." yanıtını verdi.

Spertsyan, "Yarın maçta yoğun bir taraftar topluluğu olacak. Bu sizi nasıl etkileyecek?" sorusunu, "Genelde futbolcular sahanın dolu olmasından yanadır. Sahanın dolu olması bizi etkilemeyecek. Oyun planımız hazır. O planı sahaya yansıtacağız." diye cevapladı.

AA