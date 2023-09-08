Eskişehir

Petrakov, Eskişehir Yeni Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk maça göre farklı bir taktik uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soru üzerine, "Bu parantezi açmak istemiyorum, yarın oyunumuzu görürsünüz." ifadesini kullandı.

Maçın kritik olduğunun hatırlatılması üzerine Petrakov, "Tabii yarınki karşılaşma çok önemli. Türkiye kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek. Bizi daha 5 maç bekliyor. Bunları da oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Petrakov, orta sahada görev alacak oyuncular için karar verdiğini ama şu anda açıklamak istemediğini dile getirdi.

"Kadrodan çıkan oyuncu Tigran Barseghyan nedeniyle takımda ne gibi değişiklikler olur?" sorusunu ise Petrakov, "Büyük bir olumsuzluk oluşturacağını zannetmiyorum. Onunla gelmeden önce konuştuk. Tedavi olmasını önerdim. Milli takımda uzun süredir oynuyor. Yerini tamamlayacak oyuncularımız da var." şeklinde yanıtladı.

Takım kadrosunda bulunan ve sakatlık geçiren oyuncuları Hovhannes Harutyunyan, Norberto Briasco Balekian, Andre Calisir'in yarınki maça hazır olduğunu belirten Petrakov, Türk milli takımında yer alan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nu beğendiğini söyledi.

AA