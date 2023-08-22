HABER: DİNÇER KARACALAR

Toplumda az bilinen sperm alerjisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, “Sperm alerjisi; spermin bulunduğu sıvı olan, semen içerisindeki bazı maddelere karşı antikorlarla kadın vücudunun bir reaksiyon tepkisi diye adlandırabiliriz. Bazen bir proteine, bazen bir antikora, bazen spermin kendisine

bazen de semen sıvısındaki farklı bir maddeye karşı kadın vücudu alerji geliştirebilir. Sperm alerjisi aslında kadının vücudunun bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkidir. Yani spermi bir yabancı madde gibi algılıyor ve ona karşı vücudu bir tepki oluşturuyor. Buna bağlı da reaksiyonlar oluşuyor. Cinsel birleşmeden yaklaşık otuz dakika sonra ilk semptomlar olmaya başlıyor.” Dedi.

Belirtilere dikkat!

Sperm alerjisinin semptomlarına da değinen Dr. Âzer Aras Uluğ, “Cinsel ilişkiye girdikten sonra temas ettiği bölgelerde çoğunlukla da vajinada, vajina girişinde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, ağrı ve buna benzer alerjik semptomlar görülebilir. Bu cinsel ilişkiden birkaç dakika sonra başlayabileceği gibi birkaç saat sonra da başlayabilir. Genellikle diğer alerji tiplerine benzerlik göstermektedir. Kızarıklık ve yanma şikayetleri soğuk su temasıyla rahatlar. Ama kişide sperme karşı veya bunun içerisindeki başka bir maddeye karşı reaksiyon ağırsa çok çok nadir de olsa anaflaktik şok dediğimiz daha ağır semptomlara, daha ağır hastalıklara ve hatta çok nadir de olsa ölüme sebebiyet verebilir.” Şeklinde konuştu.

Ayırıcı tanı önem taşıyor.

Sperm alerjisinden korunmanın yollarını anlatan Dr. Âzer Aras Uluğ, “Sperm alerjisinden korunmak zaman zaman sorun teşkil edebiliyor zira çiftler, aynı zamanda çocuk sahibi olmayı da düşünebiliyorlar. Sperm alerjisinden korunmanın en önemli yolu prezervatif kullanımıdır. Ancak şikayetler başladığında ayırıcı tanı için alanında uzman hekime başvurmak da önem taşıyor, zira gerçekten semen alerjisi olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. Yani kişide vajinal yanma, batma, kaşıntı yapan diğer sebeplerin ayırıcı tanıda gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir vajinal enfeksiyon varsa, idrar yolu enfeksiyonu varsa, lateks kullanımına bağlı bir alerji yani prezervatife bağlı bir alerji varsa ya da kullanılan kayganlaştırıcılara karşı vücut tepki gösterebilir. Tüm bunlar sperm alerjisinden çok daha farklı bir durumdur. Hasta hekime başvurduğu zaman, hekim deri testleriyle ve kandaki antikorlara bakarak kolaylıkla kısa sürede alerji geliştirip geliştirmediğini tanıyabilir ve ona göre de yönlendirebilir. Sperm alerjisi tedavisi konusunda, bu alanda çalışan uzmanlar ve alerji hekimleri biorezonans tedavisi dediğimiz antikoru vücudunuza yeniden tanıtıp alıştırmayı

sağlayan bir tedavi önerebilmektedirler. İmmünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini dengeleyici immün sistem düzenleyici ilaç tedavileri başlanabiliyor bazı durumlarda veya kortizon gibi steroid gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavileri uygulanabiliyor.” Dedi.

Sperm alerjisi bebek sahibi olmaya engel mi?

Sperm alerjisi olan kadının bebek sahibi olabilmesi için yapılması gerekenleri de paylaşan Uluğ sözlerine şöyle devam etti.

“Çiftlerin yani sperm alerjisi olan çiftlerin en büyük sorunu aslında bebek sahibi olmayla ilgili. Bu gibi durumlarda korunmasız normal cinsellik zorlaştığı için çiftler bazen tüp bebek, bazen mikro enjeksiyon gibi farklı tedavi yöntemlerine başvurabiliyor.”