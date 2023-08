HABER: DİNÇER KARACALAR

Saç ekimi işlemlerinin kesinlikle basite alınmaması gerektiğinin altını çizen Alcı, “İnternet günlük hayatımızın her anında var. Her konuda merak ettiğimiz her şeyi arama motorlarına yazarak cevap almaya çalışıyoruz. İnternet dünyasında doğru bilginin yanı sıra bilgi kirliliği de maalesef çok fazla. Kulaktan kulağa yayılan bu bilgi kirliliği zararlı boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden her okuduğunuzu doğru kabul edip inanmayın, mutlaka bir uzman imzası olması gerektiğini unutmayın ve internete değil, konuda uzman doktorlara başvurun. “ dedi.

Songül Alçı, saç ekimi konusunda yayılan yanlış bilgileri şöyle sıraladı:

Saç ektiren kişiler çim adam gibi olur, oyuncak bebek saçına sahip olur.

Hayır, bu doğru değil. Saç ekimi yaptıracağınız merkezi, işlemi yapacak uzmanı iyi araştırırsanız saç ekimi operasyonları sonrası son derece doğal saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç ekimi sonuçları kalıcı değil, ekilen saçlar bir süre sonra dökülüyor.

Hayır, bu doğru değil. Saç ekimi saçları iki kulak arası ensenin üst bölümünden dökülmeme özelliğine sahip saçların transferinden oluştuğu için bu saçlar ömür boyu dökülmezler.

Saç ekimi son derece ağrılı bir uygulamadır.

Saç ekimi cilde kök alım ve kökleri ekim bölgesine başlangıçta 3-5 enjeksiyonun yapılıp uyuşturulduğu sonra o alanda çalışıldığı bir işlemdir. Kişi enjeksiyona dayanamıyorsa, pompa /sprey anestezi uygulamaları da uygulanabilmektedir. Pompa anestezi sayesinde anestezik ilaç cilt içine basınçla zerk ediliyor. Uyuşan bölgelerde iğneli enjeksiyon devam etse de kişi ilk korkuyu ve acıyı hissetmemiş oluyor.

Herkes saç ektirebilir.

Hayır, bu doğru değil. Saç ekimi için en uygun aday uzmanlar tarafından belirlenir. Doğru zamanda yapılmayan saç ekimleri, tek seans ya da iki seansta saçlanacak kişilerin daha fazla seansa çıkabiliyor, hatta saç sorunu yaşamayacak iken ömür boyu saçsızlığa da mahkum kalabiliyor. Bundan dolayı mutlaka uzman gözetiminde belirlenip buna göre uygun adaylara uygulanmalıdır.

Ekilen saç uzun yıllar bakım gerektirir.

Hayır. Saç ekimi sonrasında köklerin tutma yüzdesini arttırmak ve mevcut saçınıza destek olmak amaçlı bazı medikal ilaçlar tavsiye edilse de uzun yıllar özel bakımlara mahkum değil saç ektirenler.

Saç ekimi yaptırmak için saçlarımın dökülmesini tamamen beklemeliyim!

Hayır. Saç seyrelmesi olduğunda ve dökülme durduğu zaman saç ekimi yaptırılabilir. Böylece yıllarca saç seyrekliği olan dökülmüş, açılmış saçlarla beklemek zorunda kalınmaz. Bir an önce sıklaştırma ekimi yaptırılabilir. Bu sürecin rahat atlatılmasına diğer saçların da dökülmesi, durumunda tamamen saçsız kalmamış olunur. Yaptırdığınız ekim, doğru kişiler tarafından planlandı ise sizi çok iyi destekleyecektir.

Yaz mevsiminde saç ekimi yapılamaz.

Hayır. Saç ekimi ile bir mevsimin ilişkisi yoktur. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de günlük aktivitelerinize uygun sınırlamalar ya da serbestlikler olacaktır. Bu iki mevsim için de geçerli. Terleme, güneşlenme, deniz, havuz için gerekli bilgilendirmeleri uzmanınız yapacaktır.